3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 2. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kırşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Şafak Nalbantoğlu, Agah Kaan Kuloğlu
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Serdar Cansu, Mutlu İlengöz, Burçak Özkanca, Ahmet Şahbaz, Soner Birinci (Osman Berk Kınlı dk.90 ?), Barış Sağır, Oktay Aydın (Mesut Saray dk.60), Uğur Karakoç (Bilal Özhan dk.74), Umut Koray Öz, Çağrı Tekin
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş, Bora Yelken, Fatih Şen, Serhat Velioğlu(Emre İşçiler dk.71), Turgay An, Uğur Ayhan, Ogün Bayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Sinan Uzun (Cihad Ateş dk.92 ?), Mert Narin (Murat Şimşek dk.87)
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
Sarı kartlar: Oktay Aydın (dk.13), Bilal (dk.85) (Van Büyükşehir Belediyespor), Serhat Velioğlu (dk.29), Ogün Bayrak (dk.35), Bora Yelken (dk.70) (Kırşehir Belediyespor)
Goller: Turgay An (dk.13), Fatih Şen (dk.82) (Kırşehir Belediyespor), Çağrı Tekin (dk.17), Serdar Cansu (dk.67) (Van Büyükşehir Belediyespor)