300 öğrenci ile bin 500 eser yaptılar

Akköprü İlk-Ortaokulundaki öğrenciler tarafından hazırlanan teknoloji tasarım ve görsel sanatlardan oluşan bin 500 eserin sergilendiği serginin açılışı, okuma yazma kurs belgelerinin dağıtımı, ‘Engelsiz Koridor Kitaplığım’ projesinin açılışı, ‘Anne Okulu’ programından mezun olan annelere sertifikalarının verilmesi, okul bünyesinde kültürel ve sportif anlamda başarı sağlayan öğretmenlere plaket takdimi gibi birçok program yapıldı. ‘Engelsiz Koridor Kitaplığım’ projesi ve öğrenciler tarafından hazırlanan teknoloji tasarım ve görsel sanatlardan oluşan bin 500 eserin sergilendiği serginin açılışını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, daha sonra okulun konferans salonunda düzenlenen ‘Anne Okulu’ ve okuma yazma kurslarını tamamlayanlara yönelik yapılan sertifika törenine katıldı.

Tören öncesi kısa bir konuşma yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, projelerin paylaşıldıkça çoğaldığını belirterek, emeği geçenleri kutladı. Okullarda okul iklimi diye bir sürecin olduğunu söyleyen Ceylani; öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin olumlu oluştuğunu söyleyerek, Akköprü İlk-Ortaokulunda bu iklimin oldukça var olduğunu söyledi. Okulların atıl durumlarını değerlendirmek, farklı çalışmalar ile velilerin okul ile ilişkilendirilmesi, okuma yazma kursları, anne okulu gibi etkinliklerle okula farklı bir hava katan okul idarecilerini kutlayan Ceylani, özellikle velilere duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.