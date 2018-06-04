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04 Haziran 2018 09:47

4 yıl önceki cinayetin zanlısı Van’da yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, Van’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

4 yıl önceki cinayetin zanlısı Van’da yakalandı

04 Haziran 2018 09:47


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2014 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşanan kavgada 22 yaşındaki C.K.’nın öldürülmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yürütüldüğü belirtildi. Olayın firari şüphelisi S.Ö.’nün yakalanmasına yönelik yapılan kamera ve sokak çalışmasında, firari cinayet şüphelisinin Van’da olduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda S.Ö. isimli şüpheli şahıs, kovalamaca sonucu üzerinde E.V. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. S.Ö. sevk edildiği adli makamlarca ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.




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