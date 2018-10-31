40 yıllık mahalle ilk parkına kavuştu

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından Seyrantepe Mahallesi'nde oluşturulan parkın açılışı yapıldı.

Seyrantepe Mahallesi'nde oluşturulan parkın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Folklor gösterilerinin ardından açılış konuşmasını yapan Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Türkiye'de özellikle çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik yapılan projelerin önem arz ettiğini ifade ederek, “Seyrantepe'de yapılan bu park da bunlardan biri. Zorlu bir sürece giriliyor. Bu süreçte de hem başkanımıza hem ekibine hem de Tuşbalı vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Ben bu anlamda başkanım ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.

Dünyada yapılan en önemli hizmetin insana, topluma yapılan hizmet olduğunu vurgulayan Baygüven, “Hele ki insanın doğduğu yere hizmet yapması, o insanların dualarını alması ve insanların bu hizmetlerden faydalanması belki de insanın hem bu dünyasına hem de öbür dünyasına çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Bunun manevi hazzı her şeyden daha önemli. Ben bu duygularla Seyrantepe Parkı'nın hem mahallemize hem ilçemize hem de ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, Van'da en fazla ihtiyaç duyulan konulardan bir tanesinin mahalle aralarında olmayan parklar olduğunu dile getirerek, “Son dönemlerde gün geçmiyor ki bir yerde açılış yapılmasın. Tabi bu parkın ne anlama geldiğini Seyrantepe Mahallesi'nde oturan kardeşlerimiz çok daha iyi bilirler. Çünkü daha önce çocuklarıyla beraber ailece gelebilecekleri, çocuklarını oynatabilecekleri spor alanları ve çocukların zevkle oynayacağı park alanları yoktu. Şimdi hem çocukların oyun oynayacağı hem de gençlerin spor yapabileceği alanlar var. Bu noktada Tuşba Belediyesinin hizmeti bunlarla sınırlı değil. 15 Temmuz Şehitler Parkı, Van Evleri çok güzel projeler ve bu bölge için ciddi bir ihtiyaçtı. Ben bu anlamda o büyük projeleri gerçekleştirdiği için başkan ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de, 2014 yılında göreve gelmeden önce Seyrantepe'de çok ciddi sıkıntıların olduğuna dikkat çekerek, “Yollar çamurdan geçilmiyordu. Çocuklar burada oynayamıyorlardı. Seyrantepe Mahallemizde öncelikle en acil ve en önemli olan asfaltlanmış ve kilit parke taşı döşenmiş yollar başta olmak üzere cami, taziye evi, sağlık ocağı gibi tüm toplu yaşam alanlarında insanlarımızın hayat standartlarını yükseltmek için gayret gösterdik. Bizden öncede burada belediye vardı. Bunlar kırk yıllık geçmişi olan Seyrantepe Mahallemize halkımızın değimi ile tek bir çivi bile çakmamışlar. Cumhurbaşkanımızın her daim dediği gibi ‘Halka efendi değil hizmetkar olmaya geldik' diyerek gece gündüz demeden mahalleli kardeşlerimizin tüm taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Şimdi bu gördüğünüz park alanı, 2014 yılında buraya gelseydiniz o dönem kaçak mazotun satıldığı yer altı depolarla doluydu. Bu mahalle için hakikaten canlı bomba özelliği olan bir alandı. Yani çöplük bir alandı. Bu doğrultuda imarda park olan bu yerle ilgili çalıştık. Bu mahallede bir spor tesisi, mahalle sakinlerimizin çay içebilecekleri bir alan yoktu. Bu noktada çocuklarımız için bir oyun alanı, gençlerimiz için voleybol, futbol, basketbol sahalarını oluşturmaya çalıştık. Kırk yıllık bir mahallenin ilk kez bir parkının açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Beyüzümü, Seyrantepe ve İstasyon mahalleleri arasındaki bir alanda büyük bir park oluşturacaklarının da müjdesini veren Özgökçe, “Devlet Demiryollarına ait çok büyük ve yaklaşık yüz dönüme yakın bir alan var. Devlet Demiryolları Genel Müdürü ile görüşerek bu alanın talebini yapmıştık. Boş bir alandı ve vatandaşlar çöplerini buraya atıyordu. Kısmet olursa orada tıpkı iskeledeki 15 Temmuz Şehitler Parkı gibi büyük devasa bir park inşa edeceğiz. Arkadaşlarımız projesini hazırladılar. Nasip olursa oranın devrini alır almaz hem Beyüzümü hem İstasyon hem de Seyranttepe olmak üzere üç mahallenin ortasında sosyal donatıları, alışverişin yapıldığı yerler ve semt pazarlarının olduğu bir park oluşturacağız. Ayrıca parkımızda bulunan büfemizde Türkiye'nin en ucuz ekmeğini inşallah bundan sonra burada satışa sunacağız” şeklinde konuştu.

Van halkının vefalı ve kadirşinas olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Özgökçe, “Kendisine hizmet geldiğinde onun kıymetini bilir. Biz bunların sayılarını arttırmak istiyoruz. Bunların sayısının arttırabilmesi için de önümüzdeki dönemde aynı hizmetin, aynı desteğin görülebilmesi anlamında biz Seyrantepe'den çok ümit varız. Biz birlikte bu mahalleyi daha güzel hale getirebiliriz. Ben bu anlamda parkın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, parkın mahallemize, ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tören, protokol üyelerinin kurdele kesimi ve parkı gezmesiyle sona erdi.