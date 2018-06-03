5 ayda 2 ton 400 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi’nde şüphe üzerine 07 plakalı bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği ‘Lissa’nın da katıldığı aramada; aracın bagaj kısmında bulunan poşetler içerisinde 119 paket halinde toplam 61 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.Ş.E. isimli şahsın gözaltına alındığı ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılan 112 operasyonda ise toplam 2 ton 400 kilo eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.