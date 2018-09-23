50 liralık kazanç için binlerce kişiyi elektriksiz bırakıyorlar

Hırsızların özellikle kırsal bölgelerden geçen enerji nakil hatlarındaki demir direklerden parça çaldığını belirten VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak için enerji altyapısına rekor seviyede yatırımlar yapılmaktadır. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri ve bazı ilçe merkezlerinde hatlarımız yer altına alınmıştır. Trafo merkezlerimiz ve şebeke unsurlarımız yenilenerek güçlendirilmiştir. Ülkemizin en büyük akıllı şebekesi bölgemizde tesis edilmiş durumdadır. SCADA, OSOS, CBS ve PLC merkezlerimizle şebekemizin dijital ortamda uzaktan takibi yapılmaktadır. Tüketicilerimizin memnuniyetini daha da artırmak için tüm imkan ve kaynaklar kullanılarak hizmet bölgemizin genelinde çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Bunca yapılan yatırıma ve iyileştirmelere rağmen bazı kişiler, enerji nakil hatlarımızdan parça çalıp hurdacılara satmakta ya da evlerinin, tarlalarının etrafına çitler yapmaktadır. Bunun sonucu, bölgemizde yaklaşık 50 lira kazanç sağlamak için binlerce kişi elektriksiz kalmaktadır. Parçaları çalınan direkler, mukavemetlerinin düşmesi sonucu en küçük bir rüzgarda yıkılmaktadır. Kış şartlarında ekiplerin arıza bölgesine ulaşması, onarımlarının sağlanarak enerjilendirmesi sırasında geçen zamanda da o bölgedeki insanlarımız maalesef elektriksiz kalarak mağdur olmaktadır. Ayrıca yıkılan direklerin yeniden dikilmesinin şirketimize maliyeti yaklaşık 500.000,00 TL'dir. Hem vatandaşımıza hem de ülke ekonomisine büyük zarar veren bu hırsızların yakalanması için şirketimiz, güvenlik güçlerimizle ortak çalışılmalar yürütmektedir. VEDAŞ olarak, vatandaşlarımızın benzer durumlara şahit olması halinde; durumu derhal 0 850 211 0 186 numaralı Çözüm Merkezimize ve 0538 655 28 28 numaralı Whatsapp hattımıza resimleyerek iletmeleri çok önemsenmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamak adına konuyla ilgili hassasiyet göstermeleri hususunda Şirketimize destek olacaklarına inanmaktayız” dedi.