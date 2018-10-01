500 gönüllüyle Van Gölü sahilinde 5 ton çöp toplandı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından AB İklim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 500 gönüllünün katılımıyla, Van Gölü koylarında temizlik yapıldı. Gevaş'ın Göründü Mahallesi sahillerinde başlayan temizliği Altınsaç koyunda sona erdiren katılımcılar, daha sonra Van Gölü'nün saklı güzelliklerini yaptıkları doğa yürüyüşü ile görme şansı yakaladı.

"Bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz" sloganı ile Van Gölü sahil temizliğine katılan gönüllüler, Van Gölü koylarında yaklaşık 5 ton çöp topladı. Gevaş Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerinin de destek vermesi ile sahilden toplanan çöpler, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Van TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, AB Bilgi Merkezi olarak kamuoyunda farkındalık oluşturan etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Çağrımız üzerine tamamı gönüllülerden oluşan insanların bir araya geldiği bir etkinlik oldu. Van Gölü gibi bir dünya değeri kirletiliyor. Biz temizledik, ama asıl amaç kirletmemek olmalıdır. Üç farklı koyda yaklaşık 5 ton çöp topladık. Van Gölü, dünyanın damında bir göl. 1700 rakımda bu gölün turizme açılması lazım. İnsanların Van Gölü'nün güzelliklerini görmesi lazım. Bundan dolayı bu koyları da tanıtmak gerekir. Buradaki bütün gönüllü insanlar hem Van Gölü'nün cennet koylarını gördüler hem de çevre duyarlılığına dikkat çektiler" dedi.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş da, Van AB Bilgi Merkezinin farkındalık oluşturan etkinliklerinin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Bugün burada tamamı gönüllülerden oluşan insanlar, çevre temizliğine dikkat çekmek için sahillerimizi temizledi. Bununla birlikte bir dünya değeri olan Van Gölü'nün güzelliklerini de görme şansları oldu. Farklı illerden ilk kez Van Gölü'nün bu koylarına gelen insanlar, bugün buraları görme fırsatı buldu. Van'ın tanıtımına da katkı sunmuş oluyoruz. Van Gölü'nü insanlara tanıtmalıyız. Tanıtırsak, Van Gölü'nün muhteşem koylarından insanların haberi olacak. Daha çok tanıtım, ilimiz adına daha çok turist demektir” diye konuştu.

Van TSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezince AB İklim Haftası dolayısıyla düzenlenen programa; Van Gölü Aktivistleri, Patika Doğa Sporları Kulubü, Van AHBAP Gönüllüleri, Van Çevre Derneği üyeleri de katılım sağladı.