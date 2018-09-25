500'lük içme suyu borusuna düşen işçi kayboldu

Van'ın Erciş ilçesinde içme suyu arızasını gidermeye çalışan işçi, içi tazyikli suyla dolu 500'lük borunun içine düşerek kayboldu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde su arıza ustası olarak çalışan 5 çocuk babası İrfan İşleyen (46), sabah saat 10.00'da Işıklı Su Havzasındaki arızayı gidermek için arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Bu esnada belirlenemeyen bir nedenle içi tazyikli su dolu 500'lük boruya düşen İşleyen, akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının çabaları sonuç vermeyince bölgeye tüm iş makineleri çağrıldı. 10 kilometrelik isale hattında iş makineleri tarafından boru kırılarak arama çalışmaları devam ederken; UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri de destek veriyor.

Arama çalışmaları devam ederken, ilçenin büyük bölümüne de içme suyu verilemiyor.