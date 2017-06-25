52 yıldır geleneklerini yaşatıyorlar!

1965 yılında ata topraklarından ayrılıp Van’ın Özalp ilçesine bağlı Emek ve Dönerdere mahallerine göç eden Karadenizliler, 52 yıl geçmesine rağmen geleneklerini yaşatmaya devam ediyorlar. Düğün, nişan, cenaze gibi geleneklerin yanı sıra bayramlaşma geleneğini de devam ettiriyorlar. Sabahın erken saatlerinde bayram namazını eda etmek üzere camiye giden vatandaşlar, namaz sonrası ilk önce bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti ile devam ediyor. Mezarlık ziyaretinden sonra mahalle sakinlerinin birçoğu yıllardır bahçesinde ilk kahvaltıyı veren Recep Kul’un evine misafir oluyorlar. Kahvaltılarını yapan mahalle sakinleri daha sonra hep birlikte evleri tek tek dolaşarak yaşlı ve komşularının bayramını kutluyorlar.

Mahalle sakinleri, Van’a geldiklerinde bu yana Trabzon’daki geleneklerini burada devam ettirmeye çalıştıklarını söylediler. Son zamanlarda dışarıya göç verdiklerini, her ne kadar da nüfuslarının azalmasına rağmen ellerinden geldiği kadar geleneklerini devam ettireceklerini ifade ettiler.