Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 09:47

52 yıldır geleneklerini yaşatıyorlar!

Trabzon’un Çaykara ilçesinden 1965 yılında Van’ın Özalp ilçesine göç eden Karadenizliler, 52 yıl geçmesine rağmen geleneklerini yaşatmaya devam ediyorlar.

52 yıldır geleneklerini yaşatıyorlar!

25 Haziran 2017 09:47


1965 yılında ata topraklarından ayrılıp Van’ın Özalp ilçesine bağlı Emek ve Dönerdere mahallerine göç eden Karadenizliler, 52 yıl geçmesine rağmen geleneklerini yaşatmaya devam ediyorlar. Düğün, nişan, cenaze gibi geleneklerin yanı sıra bayramlaşma geleneğini de devam ettiriyorlar. Sabahın erken saatlerinde bayram namazını eda etmek üzere camiye giden vatandaşlar, namaz sonrası ilk önce bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti ile devam ediyor. Mezarlık ziyaretinden sonra mahalle sakinlerinin birçoğu yıllardır bahçesinde ilk kahvaltıyı veren Recep Kul’un evine misafir oluyorlar. Kahvaltılarını yapan mahalle sakinleri daha sonra hep birlikte evleri tek tek dolaşarak yaşlı ve komşularının bayramını kutluyorlar.


Mahalle sakinleri, Van’a geldiklerinde bu yana Trabzon’daki geleneklerini burada devam ettirmeye çalıştıklarını söylediler. Son zamanlarda dışarıya göç verdiklerini, her ne kadar da nüfuslarının azalmasına rağmen ellerinden geldiği kadar geleneklerini devam ettireceklerini ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:37
  • Öğle :12:20
  • İkindi :16:15
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!