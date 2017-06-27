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27 Haziran 2017 15:32

7 yıl aradan sonra sokakları tazyikli su ile yıkanan vatandaş, işçilere ikramda bulundu

Van merkez İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Mina Sokak’ta ikamet eden İrfan Ermiş isimli vatandaş, 7 yıl aradan sonra ilk kez sokaklarını tazyikli su ilke yıkayan belediye ekiplerini görünce çalışanlara ikramda bulunarak teşekkür etti.

7 yıl aradan sonra sokakları tazyikli su ile yıkanan vatandaş, işçilere ikramda bulundu

27 Haziran 2017 15:32


Van merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri, bayramın 2. gününde sokaklarını tazyikli suyla temizlendiği gören mahalle sakinlerinden İrfan Ermiş isimli vatandaş, sokağa inerek çalışanlara ikramda bulunduktan sonra yaşadığını sosyal medya hesabından paylaştı. İrfan Ermiş, “7 yıl sonra mahallemize, sokağımıza temizlik geldi. Van halkı lütfen bu gerçekleri görsün. Arife günü, yani bayrama bir gün kala sokağımızın 11 aydır sökülen parke taşları belediye çalışanlarınca döşendi. Hayret bugün fitir, yani şeker bayramının 2’nci günü. Van’ın Bahçıvan Mahallesi Mina Sokak’taki caddemiz görevliler tarafından yıkandı. Çocuklarım, eşim bana seslenerek, “koş koş acele balkona gel” Sabah sabah korktum Allah’ım yoksa yine bir olaymı var. Bir elimde gömleğim koştun manzarayı gördüm dayanamadım. Tabi eşim ve çocuklarımda çok duygulandı. 7 yıldır alışık olmadığımız bir manzara. Belediye ekipmanları sokakları tazyikli su ile yıkıyor ve temizliyor. Dayanamayıp yanlarına giderek ikramlarda bulunduk. Onlarda bu ikram çok hoşlarına gitti. O anı anlatmak mümkün değil, yaşayan bilir. Hiç çalışanla çalışmayan bir olurmu?” dedi.




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