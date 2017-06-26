70 yaşındaki 45 yıllık Karadenizli terzi, gençlere taş çıkartıyor

Özalp ilçesinde yaklaşık 50 yıldır terzilik yapan ve aslen Trabzon’un Çaykara ilçesinden olan Ahmet Özçelik (70), bu zaman zarfında dikmiş olduğu elbisenin sayını hatırlamadığını söyledi. Özalp’ın nüfusunu 3 kez giydirmiş kadar elbise diktiğini ifade eden Özçelik, “1959 yılında Giresun yetiştirme yurdundaki yetimhanede büyüdüm. Beşinci sınıftan çıktıktan sonra terzi çıraklığına başladım. Üç yıl Giresun’da kaldıktan sonra Trabzon yetiştirme yurduna geldim. Askerliğe kadar kalfalık yaptıktan sonra, askerlik dönüşü Trabzon Maraş Caddesi’nde terzihane açtım. 1965 yılında Van’ın Özalp ilçesine gelemeye karar verdim ve Özalp ilçesinin ilk terzilerindenim. 45 yıldır bu ilçede terzilik yapıyorum. Bu güne kadar kaç elbise diktiğimi bilmiyorum. Ama toplamda Özalp’ı üç sefer giydirmişim. Özalp’ta çalışmaktan ve buranın halkında çok memnunum. Onlarda beni seviyor, iyi bir itibar bıraktım. Bu mesleğe ömrüm vefa ettiği süre daha devam edeceğim” dedi.

Gençliğinde amatör futbolda oynadığını ifade eden Özçelik, “Bir Karadenizli olarak futbolu çok sevdiğim için gençliğimde Trabzon’un yanısıra burada 1. ve 2. Amatör kümede futbol oynadım. Yaşım ilerleyince de aktif olarak futbolu bıraktım" şeklinde konuştu.