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05 Eylül 2018 12:21

8 ayda 5 bin 915 kaçak şahıs sınır dışı edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 8 aylık çalışma sonucunda yakalanan değişik uyruklardaki 5 bin 915 kaçak şahıs sınır dışı edildi.

8 ayda 5 bin 915 kaçak şahıs sınır dışı edildi

05 Eylül 2018 12:21


Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 8 aylık dönem içerisinde toplam 272 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Çeşitli uyruklardaki 5 bin 915 kaçak şahıs sınır dışı edilirken, bu olaylar kapsamında organizatörlük yapan 133 şahıs hakkında ise adli işlem yapılırken, 39’u ise tutuklandı.


Ayrıca, 27 Ağustos - 5 Eylül 2018 tarihleri arasındaki 10 günlük dönemde müdahale edilen 33 olayda ise, İran İslam Cumhuriyeti tarafından ülkemize yasadışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 742 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Bu şahıslara organizatörlük yapan 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 4 organizatör ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Yakalanan kaçak şahıslar, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




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