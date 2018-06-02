8. Uluslararası İnci Kefal Göçü Festivali başladı

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğa Gözcüleri Derneğince Erciş Balık Bendi’nde düzenlenen 8’inci Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür Sanat Festivaline Van Valisi Murat Zorluoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, çevre ilçe kaymakamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Festivalde bir konuşma yapan Van Valisi Murat Zorluoğlu, inci kefali balığının önemine değindi. Van’ın, Erciş’in tanıtımına büyük katkı sunan balığın korunması gerektiğine de dikkat çeken Vali Zorluoğlu, Erciş Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasının 9 Haziran 2018 günü hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar ise, amaçlarının ilçeyi insanlara ülkeye daha iyi tanıtmak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Sarı da inci kefalinin yolculuğu ile ilgili davetlilere ayrıntılı bilgiler sundu. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sunarken, Vali ve protokol üyeleri ise stantları gezip vatandaşlarla birlikte festival alanında iftar açtı. Geceki programda ise Gurup Tillo ve ünlü sanatçı Musatafa Ceceli hayranlarıyla buluştu. Gecede ayrıca havai fişek gösterisi yapıldı. Ozanların konserinin ardından festivalinin birinci günkü program sona erdi. Festivale yarın çeşitli etkinliklerle devam edileceği kaydedildi.