8. Uluslararası İnci Kefal Göçü Festivali Sona Erdi

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğa Gözcüleri Derneğince Erciş Balık Bendi’nde düzenlediği 8’inci Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür Sanat Festivali son gün yapılan etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalini üçüncü ve son günü Erciş Belediyesinin düzenlediği iftar programıyla başladı. İftar yemeğinin ardından okullar arası ses yarışması finali gerçekleştirildi. Ardından Erciş Çocuk Korusun seslendirdiği şarkı ve türkülerle devam eden festival, çocuk animasyon gösterileri ile sürdü. Daha sonra Ozan Ahmet Poyrazoğlu ile Ses Sanatçısı Hüsamettin Ergöl türküleriyle alandakileri sağanak yağmura rağmen coşturdu.

8’incisi düzenlenen ve 3 gün devam eden Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali olaysız bir şekilde sona erdi.