8. Uluslararası İnci Kefal Göçü Festivaline Yağmur Engeli

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğa Gözcüleri Derneğince Erciş Balık Bendi’nde düzenlediği 8’inci Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalini ikinci günü Erciş Belediyesi ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (VEDAŞ) düzenlediği iftar programıyla başladı. İftar yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. İftarın ardından milli antrenör Sinan Ağlar hakemliğinde ring üzerinde Van ve Ercişli dövüşçüler Muay Thai gösterisi gerçekleştirildi. Çocuk animasyon gösterilerinden sonra programda yer alan Dursun Ali Erzincanlı hava muhalefeti nedeniyle halka açık programını gerçekleştiremezken, sanatçı ise protokol için hazırlanan çadırda dini programını az da olsa gerçekleştirebildi.

8’incisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali yarınki programının arından sona ereceği belirtildi.