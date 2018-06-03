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03 Haziran 2018 00:32

8. Uluslararası İnci Kefal Göçü Festivaline Yağmur Engeli

Van’ın Erciş ilçesinde bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivalinin ikinci günündeki bazı etkinlikler hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

8. Uluslararası İnci Kefal Göçü Festivaline Yağmur Engeli

03 Haziran 2018 00:32


Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğa Gözcüleri Derneğince Erciş Balık Bendi’nde düzenlediği 8’inci Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalini ikinci günü Erciş Belediyesi ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (VEDAŞ) düzenlediği iftar programıyla başladı. İftar yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. İftarın ardından milli antrenör Sinan Ağlar hakemliğinde ring üzerinde Van ve Ercişli dövüşçüler Muay Thai gösterisi gerçekleştirildi. Çocuk animasyon gösterilerinden sonra programda yer alan Dursun Ali Erzincanlı hava muhalefeti nedeniyle halka açık programını gerçekleştiremezken, sanatçı ise protokol için hazırlanan çadırda dini programını az da olsa gerçekleştirebildi.


8’incisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali yarınki programının arından sona ereceği belirtildi.




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