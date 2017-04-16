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16 Nisan 2017 15:33

89 yaşındaki kadın oyunu kullandı

Van’ın Edremit Belediyesi görevlilerinin yardımıyla 89 yaşandaki Sakine Güleşçi, sandık başına götürüldü.

89 yaşındaki kadın oyunu kullandı

16 Nisan 2017 15:33


Edremit ilçesindeki TOKİ konutlarında yaşayan Sakine Güleşçi, oyunu kullanmak için Edremit Belediyesinden destek istedi. Edremit Kaymakamlığı koordinatörlüğünde belediye tarafından gönderilen minibüsle evinden alınan Güleşçi, Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokuluna getirildi. Görevlilerin yardımıyla oyunu kullanan Güleşçi, tekrar minibüsle evine götürüldü.


Yetkililere teşekkür eden Güleşçi, oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Güleşçi, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdiğim için çok mutlu oldum. Allah devletimizden razı olsun. Kaymakam Beye ve beni evimden alan görevlilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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