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09 Ağustos 2018 16:26

9. Van Denizi Su Sporları Festivali başlıyor

Van Denizi’ni tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 9.

9. Van Denizi Su Sporları Festivali başlıyor

09 Ağustos 2018 16:26

’su düzenlenecek olan "Van Denizi Su Sporları Festivali", 11 Ağustos’ta başlayacak.


Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi ve Edremit Kent Meydanı’nda yapılacak olan festivalde, bir birinden güzel su sporları etkinlikleri yer alıyor. Cumartesi günü saat 10.30 itibariyle başlayacak olan festivalde; plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon, açık su yüzme yarışları, bisiklet şenliği, parasailing, banana, trambolin, su kayağı ile halka açık gösteri ve yarışmaların yer alacağı belirtildi. İki gün boyunca devam edecek olan yarışmaların ödül töreninin ise pazar günü saat 17.00’de yapılacağı kaydedildi.


Van’ın tanıtımı açısından su sporları festivalinin önemli olduğunu ifade eden Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, ‘İlimizin tanıtılması ve Van Gölü’nün turizme kazandırılması açısından önemli bir organizasyon olan 9. Van Denizi Su Sporları Festivali’ne tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.




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