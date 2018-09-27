9. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı açıldı

Van'da ‘9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı' ile ‘2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırması Kongresi' start aldı.

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde açılışı yapılan fuara 6 ülkeden 39 firma ile yurt içinden 115 firma ile 263 katılımcı katıldı. Gerçekleştirilen açılış programında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, binlerce yıllık tarihe sahip, sayısız kültüre, medeniyete başkentlik yapmış Van'da, Doğu Anadolu Turizm Fuarının dokuzuncusunu gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Vali Zorluoğlu, "Urartulardan kalan, ancak Selçuklu ve Osmanlının izlerini taşıyan 3 bin yıllık Van Kalesi ve eski Van şehri ile Van Gölü'nün en büyük adası Akdamar'da bulunan ve birçok bakımdan eşsiz olan bin 100 yıllık Akdamar Kilisesi ile ilde yapılan farklı çalışmalarla 3 yıl aradan sonra Akdamar'da yeniden yapılan ayin ile ilçelerimizde yapılan festivaller sıralanabilir. Bütün bu çalışmalar ve şehrin Allah vergisi güzellikleri ile turizmde çok büyük mesafe kat ettik" dedi.

Yeni yatırım ve turizmdeki ikinci sıçrama için kolları sıvadıklarını ifade eden Zorluoğlu, "Bunun için de gerek kamu, gerekse özel sektör eliyle daha fazla ve çeşitli turizm yatırımları yapmamız gerekiyor. Van Gölü havzasının bir bütün olarak kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi olarak ilan edilmesi gereklidir. Bu yıl fuarımıza katılım yine yüksek, sadece ülkemizden değil İran, Irak, Ermenistan ve Gürcistan'dan da iştirak eden misafirlerimiz var. Her bölgeden il kültür ve turizm müdürlüklerinin yanı sıra belediyeler, odalar, kalkınma ajansları, oteller, acenteler, turizm dernekleri misafirimiz, burada geçireceğiniz birkaç günün sonunda temenni ederim hem iyi bir tanıtım yapar, karlı ticari bağlantılar kurarsınız, hem de Van'ın az önce özetlemeye çalıştığım güzelliklerini doyasıya yaşarsınız. Bu duygularla fuarımızın katılanlara, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türk turizminin son 15 yıl içinde değişimin ve dönüşümün içine girdiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ise, yapılan çalışmalarla dünyada Türkiye markasının oluşturulduğunu ifade ederek, “Son 2 yılda ciddi sıkıntılar yaşadık. Gerek Türk turizmi gerekse de ülkemiz için zor yıllar oldu. Terör olayları, uluslararası ilişkilerdeki sorunlar ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden dolayı turizmde ciddi bir tribülans yaşandı. Tüm bunlara rağmen Türkiye'ye 25 milyon turist geldi. Bu da Türk turizminin ne kadar kaliteli ve vazgeçilmez olduğunu ve altyapısının ne kadar destekli olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

Fuara İran'dan katılan Erdebil Turizm ve Kültür Müdürü Nader Fallahi ise, kardeş ülke Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, Türkiye'deki ve Van'daki yetkilileri İran'ı görmeye davet etti.

Açılış kurdelesinin protokol üyeleri tarafından kesilmesinin ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, stantları tek tek gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açılışa Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nezih Hacıalioğlu, Urumiye Turizm ve Kültür Müdürü Mehdı Samadluı, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe kaymakamları ve belediye başkan vekilleri, belediye başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.