9. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı için hazırlıklar başladı

kez kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında fuarın tüm paydaşlarının katılımıyla Van Büyükşehir Belediyesinde istişare toplantısı yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Zorluoğlu, 9. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı’na hazırlık çalışmalarını planlamak üzere bir araya geldiklerini kaydederek, “Bugün ve devamında yapacağımız güzel hazırlıklarla başta valiliğimiz ve belediyelerimiz olmak üzere diğer ilgili tarafların da sahiplenmesi ile şehir olarak geçmiş yıllardan çok daha iyi bir organizasyon gerçekleştirmeyi umut ediyoruz” dedi.

Fuarın önceki yıllarda da çok başarılı şekilde organizasyonlara sahne olduğunu ve bu anlamda katkısı olanların hakkını teslim etmek gerektiğini anlatan Vali Zorluoğlu, “Bir fuarın kesintisiz şekilde bugüne kadar devam ettirilmiş olması, prestij anlamda çok önemli. Geçtiğimiz yıl firma katılımı ve ziyaretçi anlamda fuarımız çok iyi geçti. Bu sene daha iyisini hedefliyoruz. 150 stantta 300 katılımcı firmanın yer almasını hedefliyoruz. Van Turizm Fuarı, Türkiye’de önemli bir fuarı oldu. Özellikle komşu coğrafyadan çok miktarda katılımcının gelmesini bekliyoruz. Geçen yıl bir kongre ile taçlandırmıştık, bu yıl da yine bir kongremiz var. Fuarı daha çekici hale getirecek faaliyetler planlıyoruz. Tüm bu çalışmaları bugünden itibaren, valiliğimizin genel koordinasyonuyla ilgili vali yardımcımız başkanlığında, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz de bu işin içerisinde olacak. İnşallah elbirliğiyle Van’a ve bölgeye yakışır bir organizasyon gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantı, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler’in fuarın geçmişi ve bu yılki programıyla ilgili sunumuyla devam etti. Fuar kapsamında Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi’nin de düzenleneceğini açıklayan Güler, sunumunda fuarın amaçları, hedefleri ve daha iyi şekilde organize edilmesi için yapılması gerekenleri aktardı.

Toplantının son bölümünde, fuara hazırlık sürecini yönetmek üzere bir yürütme kurulu oluşturulmasını isteyen Vali Zorluoğlu, “İlgili vali yardımcısı koordinesinde, üç merkez ilçe ve Erciş’ten temsilciler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DAKA, Van TSO, Van Ticaret Borsası ve TURSAB temsilcileri ile sektörden katılımcılardan oluşan alt komisyon oluşturulması gerekiyor. Bu komisyon, fuarın takvimini belirleme, faaliyetlerini planlama, bütçe oluşturma gibi işlerini yürütecek. Bu organizasyonu hep birlikte layığıyla yapalım. Turizm fuarımızı şehrin tüm unsurlarının sahiplenmesi gereken, en önemli tanıtım organizasyondur. Masa etrafında bulunanlardan da bu şekilde bir yaklaşım bekliyoruz. Biz valilik olarak sahipleniyor ve şehrin büyük bir faaliyeti olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Murat Zorluoğlu’nun başkanlık ettiği, Vali Yardımcısı İshak Çınar, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, STK ve sektör temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı, paydaşların fuar ile ilgili görüş, öneri ve taleplerini paylaşması ile sona erdi.