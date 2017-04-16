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16 Nisan 2017 13:53

90 yaşındaki görme engelli oyunu kullandı

Van’ın Başkale ilçesinde görme engelli ve nefes darlığı hastalığı olan Hemi Teyfun, sağlık ekiplerinin desteğiyle sandık başına geldi.

90 yaşındaki görme engelli oyunu kullandı

16 Nisan 2017 13:53


Başkale ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de ikamet eden ve iki gözü görmeyen nefes darlığı hastası 90 yaşındaki Teyfun, oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu. Bunun üzerine sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınan Teyfun, oy kullanacağı Başkale Yatılı Bölge Ortaokuluna getirildi. Sağlık personeli gözetiminde oksijen tüpüyle birlikte oy kullanacağı 1092 numaralı sandığın bulunduğu yere kadar tekerlekli sandalyeyle götürülen Teyfun, oyunu kullandı. Halk oylamasının vatan, millete hayırlı olmasını dileyen Teyfun, tekrar sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.




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