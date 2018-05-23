A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda’yı 3-2 yendi

CEV Altın Avrupa Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci maçında Hollanda Milli Takımı’nı 3-2 yendi. Nur Tatar Spor Salonu’nda sporseverlerin yoğun ilgisi karşısında oynanan maçta milliler, güçlü rakibi Hollanda karşısında taraftarların da büyük desteği ile galip gelmeyi başardı.

İlk maçında Ukrayna Milli Takımı’nı 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ikinci karşılaşmasında Hollanda’yı ağırladı. Karşılaşmanın ilk setini 25-23 kazanan milliler, ikinci seti 25-21 kaybetti. Üçüncü seti 25-20 kazanan A Milli Takım, dördüncü sette ise rakibine 25-20 yenildi. Son sette güçlü rakibi karşısında kıyasıya bir maç çıkaran A Milli Erkek Voleybol Takımı, 15-12’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Maç sonunda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Van halkının desteği ile maçı kazandıklarını belirterek, “Antrenörlük hayatımda böyle taraftar görmedim. Onların sayesinde maçı kazandık. Ben başta Van Valisi Murat Zorluoğlu olmak üzere tüm Van halkına teşekkür ediyor, bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz” dedi.

Sporcular ise Van taraftarının kendilerine güç kattığını ve galibiyette birinci etken olduklarını ifade ederek, tüm taraftarlara teşekkür ettiler.