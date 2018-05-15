AB Bilgi Merkezi, “Avrupa Günü”nü çocuklarla kutladı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna bağlı ve 20 ilde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezleri, 9 Mayıs Avrupa Günü’nü farklı etkinliklerle kutlarken, Van AB Bilgi Merkezi de İpekyolu Belediyesi işbirliğinde Berivan Kültür Merkezinde “Avrupa Günü’nü çocuklarla kutluyoruz” etkinliği düzenledi.

Bostaniçi’nde bulunan Şehit Koray Akoğuz İlköğretim Okulu ve Bostaniçi İlköğretim Okulundan 800 öğrencinin katıldığı ve iki seans halinde yapılan film şenliği, büyük ilgi gördü. Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van AB Bilgi Merkezinin güzel etkinliklerinden bir tanesini gerçekleştirdiğini belirterek, “Van AB Bilgi Merkezi, ‘9 Mayıs Avrupa Günü’nü Çocuklarla Kutluyoruz’ sloganı ile film şenliği gerçekleştirdi. 20 ilde farklı etkinlikler yapılmaktadır. Van AB Bilgi Merkezi olarak da bizde İpekyolu Belediyemizin destekleri ile Berivan Kültür Merkezinde film şenliği gerçekleştirdik. Başarılı geçen etkinliğimizde, çocukların mutlu olması bizleri de mutlu etti” ifadesini kullandı.

Van AB Bilgi Merkezinin “9 Mayıs Avrupa Günü’nü Çocuklarla Kutluyoruz” etkinliğinde katılımcı çocuklara hikaye kitapları, balon, yağmurluk ile birlikte yiyecek içecek ikramı da yapıldı.