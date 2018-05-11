ABD Adana Konsolosundan Başkan Türkmenoğlu’na ziyaret

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile bir süre görüştü. Van’a sıklıkla geldiklerini belirten Konsolos Linda S. Specht, daha önce de AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret ettiklerini ifade ederek, Başkan Türkmenoğlu ve yönetimine başarılar diledi.

Başkan Türkmenoğlu ise, Konsolos Linda S. Specht’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Karşılıklı süren görüşmenin ardından Türkmenoğlu, misafirini iyi niyet temennileriyle uğurladı.