Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 11:34

ABD Adana Konsolosundan Başkan Türkmenoğlu’na ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti.

ABD Adana Konsolosundan Başkan Türkmenoğlu’na ziyaret

11 Mayıs 2018 11:34


Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile bir süre görüştü. Van’a sıklıkla geldiklerini belirten Konsolos Linda S. Specht, daha önce de AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret ettiklerini ifade ederek, Başkan Türkmenoğlu ve yönetimine başarılar diledi.


Başkan Türkmenoğlu ise, Konsolos Linda S. Specht’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Karşılıklı süren görüşmenin ardından Türkmenoğlu, misafirini iyi niyet temennileriyle uğurladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
14
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç