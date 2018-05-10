ABD Adana Konsolosundan Van TSO’ya ziyaret

Van’a 2015 yılından bu yana 5. kez geldiğini belirten Konsolos Linda S. Specth, “Her ziyaretimde mutlaka Van TSO’yu ziyaret ettim. Geçen yıl çok başarılı bir kadın girişimciler toplantısı organize ettik. İyi işbirliğimiz mevcut” ifadesini kullandı.

Konsolos Linda S. Specth, Van’ı önceki yıllara göre daha hareketli gördüğünü, kent içinde, sokak ve caddelerinde, insanların canlı olduğunu söyledi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hareketlilik görecelidir. Evet, Van son yıllarda yeniden bir ivme kazandı. Özellikle İranlıların ilimizi tercih etmeleri ile turizmde çok iyi veriler elde ettik. Son üç yılda yaklaşık 1 milyon turist ağırladık. Bunların yüzde 95’i İranlı. Ancak son dönemlerde özellikle Amerika’nın İran’la ilişkileri bu coğrafyada yaşayan bizleri tedirgin etmiştir. Alınacak yeni bir ambargo kararı en çok bizleri etkileyecektir. Bu olumsuzluklar Van, bölgemiz ve ülkemizde de etkisini gösterecektir. Bu nedenle karar vericiler ve politikacılar bu konuda daha sağlıklı kararlar vermelidir” ifadesini kullandı.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise, dış ticaret işi ile uğraştığını belirterek, “Amerika’nın İran’a yönelik uygulayacağı yeni bir ambargo kararı, bölgede ekonomiyi olumsuz etkileyecektir. Bence ABD, İran’ın dünyaya açılmasına, gelişmesine katkı sunmalıdır. Aksi takdirde içine kapanmış bir İran daha radikal olacaktır” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Faruk Biner ve Fevzi Çeliktaş ile yönetim kurulu üyeleri Şefik Eren ve İlhan Kaya, ABD Adana Konsolosu Linda S. Specth’e ziyaretleri anısına plaket takdim ettiler.