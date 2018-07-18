Abdulahat Arvas: “Van hepimizin ortak paydasıdır”

Şehrimizin refahını dert edinmiş bütün paydaşlarla güçlü bir ilişki ve işbirliği sağlayacağız” dedi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden sonra TBMM Genel Kurul çalışmalarının başladığını söyledi. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilklere sahne olduğunu ifade eden Arvas, “Yeni sistemde milletvekili sayısı artarak 600 olması ile birlikte temsil yetkisi arttı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Bakanlar Kurulu, TBMM dışından atandı. Diğer dönemlerden farklı olarak, yeni dönemde hükümetin meclisten güvenoyu alması gerekmiyor. TBMM yeni dönemde asli görevi olan yasa yapmaya odaklanacak, yasa teklifleri milletvekilleri tarafından verilecek. Seçmenle sürekli temas halinde olacak milletvekilleri, bu dönemde halkın beklentilerini daha fazla kanunlara yansıtabilecek. Parlamenter sistemde yürütme erki kanun yapmada daha etkindi. Ancak yeni sistemde, meclis iradesi hâkim olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte; hızlı karar alan, verimli icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluştu. Yeni dönemde bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyiş hâkim kılınacak. Yeni sistem siyasette daha sorumlu, daha akılcı ve uyumlu bir anlayışı hâkim kılacaktır” dedi.

“Şahsım adına tek derdim, memleket derdi” diyen Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sorumluluğumun farkında olarak kadim şehrimiz ve kadirşinas hemşehrilerime layıkıyla hizmet edeceğim. Sosyoekonomik olarak dinamik bir potansiyele sahip Van’ımızda birlikte hareket etmeyi çok önemsiyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Van’da kendine özgü kalkınmayı önceleyen bir siyasi kültür oluşturmalıdır. Yeni dönemde bir bütün olarak kalkınma seferberliği başlatmayı arzuluyoruz. Van hepimizin ortak paydasıdır. Şehrimizin refahını dert edinmiş bütün paydaşlarla güçlü bir ilişki ve işbirliği sağlayacağız. Kentimiz için güçlü bir lobi kuracağız ve bu konuda teşvik eden taraf olacağız. Hep birlikte çalışma alanlarını, öncelikli yatırımları ve hedeflerimizi belirleyeceğiz. Ankara’da ve hükümet nezdinde şüphesiz ki şahsım ve arkadaşlarım da, Van halkı adına büyük bir gayretle yatırımların takipçisi olacağız.”