Abdulahat Arvas'tan Van Gölü Havzası Koruma Kanunu teklifi

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas; Van Gölü'nün miras olmakla birlikte gelecek nesillere devredilecek bir emanet olduğunu söyledi. Arvas, “Bu anlayışla Van Gölü Havzası mutlak koruma alanı olmalıdır. Bunun için Van Gölü Koruma Kanunu teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmak üzere grup başkanlığımıza verdik. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Bakan Yardımcılarımızla konuyu paylaşarak desteklerini talep ettik. Bunun üzerine Bakanlık bu konuda bir çalışma yaparak katkı sağlayacaklarını ifade etti. Yine TBMM Çevre Komisyonunda konuyu gündeme taşıyarak, Van Gölü kirliliği ve kanun teklifimiz ile ilgili bilgileri paylaştık” dedi.

“Van Gölü, bölgenin can gölüdür”

Tarihin ve kültürün iç içe geçtiği, tabiatıyla ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Van Gölü'nün yaklaşık 600 bin yıllık doğal mirası ile dünyanın ender göllerinden birisi olduğunu ifade eden Arvas, “Van Gölü Havzası, birçok unsuru bir arada barındıran özel bir alandır. Geçmişten günümüze miras kalan Van Gölü'nün, coğrafyamıza getirdiği büyük bir bereket söz konusudur. Anadolu'nun kadim kenti Van'da, gelenleri sonsuz cömertliği ile ağırlayan ve şehre kattığı değer ile Van Gölü, bölgenin can gölüdür. Ekolojik dengenin sağlanmasında ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında büyük ekosistem örneği olan Van Gölü, aynı zamanda yöre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan turistik bir çekim merkezidir. Van Gölü'nün cazibesi, şehrimizi farklı kılmaktadır. Bu avantajımızı sürdürmek, Van Gölü'nü ve inci kefalini korumak ile mümkündür. İran'dan gelip Afrika'ya uçan flamingoların konaklama yeri olan Van Gölü Havzası, koruma altına alınarak dünyanın cazibe merkezlerinden biri olabilir. İnsanlık tarihinin su kaynakları ile ne denli bağlantılı olduğu bilinmektedir. Tarihi tecrübelerle su kaynaklarının korunması önem arz etmektedir. Van Gölü Havzası, bulunamayacak kadar güzel, vazgeçilmeyecek kadar değerli bir coğrafyadır. 21. yüzyılda yaşanacak büyük krizlerin ve çatışmaların su kaynakları ve sulak alanlar üzerinde yoğunlaşacağı gerçeği de dikkate alındığında, Van Gölü varlığının ve korunması gerekliliğinin ne kadar mühim olduğu daha da iyi anlaşılmaktadır. Özetle sunmuş olduğumuz Van Gölü Havzası Koruma Kanunu teklifi ile ekolojik dengesi hızla bozulan Van Gölü Havzasında; su, toprak, insan ilişkilerinin yeniden düzenlenerek havzanın korunması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.