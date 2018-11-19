‘Aceleci bebekler' doktorlarıyla buluştu

Halk arasında ‘aceleci bebekler' olarak adlandırılan prematüre bebekler ve aileleri, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi tarafından düzenlenen “17 Kasım Dünya Prematüreler Günü” etkinliğiyle bir araya geldi. Hastanenin yeni doğan ünitesinde düzenlenen etkinliğe Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, çok sayıda doktor, hemşire, prematüre doğan bebekler ile aileleri katıldı.

Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, 17 Kasım Dünya Prematüreler Günü dolayısıyla bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirtti. Prematüre bebeklerin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Başhekim Parlak, “Hastanemizde bu etkinliğin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Erken doğum, bebek sağlığı için çok uygun koşullar değildir. Bizler buna bir farkındalık oluşturmak istedik. Anne sağlığı, bebek sağlığı için önemlidir. Hastanemizde 63 yeni doğan küvezimiz, 80 sağlık çalışanımız, 2 yeni doğan uzmanımız ve 3 çocuk uzmanı arkadaşımızla yeni nesillere nasıl daha iyi hizmet verebilirizin çabası içerisindeyiz. Tabi bunlar tek başına yeterli değil. Fiziki donanımınızı ne kadar artırırsanız attırın, annenin normal gebelik koşullarının tamamlaması kadar hiçbiri daha sağlıklı değildir. Bu nedenle normal gebelik süreci çok önemlidir” dedi.

Etkinlik, pasta kesiminin ve prematüre bebek ailelerine hediye takdiminin ardından son buldu.