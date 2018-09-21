Açık spor sahalar çocuk ve gençleri hizmetinde

İpekyolu Belediyesi eğitime, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlere verdiği önemi açık spor sahaları ile taçlandırarak toplamda 11 tane çok amaçlı spor sahasını 2018-2019 eğitim-öğretim sezonunda çocuk ve gençlerin hizmetine sundu. Böylece Tunca Uras, Mustafa Necati, Özgür Coşkun, Kıratlı, Hürriyet, Sempaş, Hacı Ali Akın ilk ve Orta Okulları ile Özen Adalı, Vangölü, Necip Fazıl Kısakürek, Şehit İsmail Öztürk Liselerine yapılan spor sahaları yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin yüzleri güldürdü. Akrilik kaplama zemin üzerine yapılan 105x180 cm boyutlarındaki modern basketbol sahaları çocuk ve gençlere belediye tarafından hediye edildi. İpekyolu Belediyesi, alt ve üst yapı hizmetlerine verdiği önem kadar eğitimin de son derece önemli olduğu bilinci ile benzer çalışmalarına sezon boyunca devam edecek.