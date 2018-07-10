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10 Temmuz 2018 11:18

Acil Obstetrik Bakım (AOB) programı çekirdek ekip toplantısı

Van İl Sağlık Müdürü Uzm.

Acil Obstetrik Bakım (AOB) programı çekirdek ekip toplantısı

10 Temmuz 2018 11:18

Dr. Nevzat Akdoğan başkanlığında Acil Obstetrik Bakım (AOB) programı çekirdek ekip toplantısı yapıldı.


İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nevzat Akdoğan başkanlığında anne ölümleri ve gebelik yönetimi konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik ilimizde hizmet vermekte olan sağlık yöneticileriyle müdürlük toplantı salonunda Acil Obstetrik Bakım Programı Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grup toplantısı yapıldı. Toplantıda 2017 yılı içerisindeki Anne Sağlık Göstergeleri değerlendirilerek anne sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek, anne mortalite ve morbidite oranlarını azaltmak, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik Acil Obstetrik Bakım Eylem Planı yapılıp kararlar alındı. İl sevk haritası düzenlendi. Ayrıca 2018 yılında ilde anne ve bebek sağlığını korumak, anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek amacıyla planlanan faaliyetler görüşüldü.




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