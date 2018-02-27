‘Ada’ oyununa yoğun ilgi

Kültür Sokak’taki bir kafede sergilenen tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Athol Fugard’ın kaleme aldığı ve Gökhan Şos’un yönetmenliğini yaptığı oyunda Gökhan Şos, Ercan Bayrak, Nermin Aşan ve Süleyman Ceylan rol aldı. ‘Winston’ karakteriyle seyircinin karşısına çıkan genç yönetmen Gökhan Şos, oyun sonunda yaptığı açıklamada, daha öncede birçok oyun yönettiğini belirterek, "Tiyatro, bir ekip işidir ve amacımız insanlara tiyatroyu sevdirmektir. Ben bu anlamda emeklerinden dolayı bütün ekibime ve katılığım sağlayan tiyatro severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Oyuna gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini de ifade eden Şos, yoğun istek üzerine oyunun tekrar sahneleneceğini söyledi.