Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 16:57

‘Ada’ oyununa yoğun ilgi

Edremit Tiyatro Topluluğu (EDTİT) tarafından sergilenen ‘Ada’ oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

‘Ada’ oyununa yoğun ilgi

27 Şubat 2018 16:57


Kültür Sokak’taki bir kafede sergilenen tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Athol Fugard’ın kaleme aldığı ve Gökhan Şos’un yönetmenliğini yaptığı oyunda Gökhan Şos, Ercan Bayrak, Nermin Aşan ve Süleyman Ceylan rol aldı. ‘Winston’ karakteriyle seyircinin karşısına çıkan genç yönetmen Gökhan Şos, oyun sonunda yaptığı açıklamada, daha öncede birçok oyun yönettiğini belirterek, "Tiyatro, bir ekip işidir ve amacımız insanlara tiyatroyu sevdirmektir. Ben bu anlamda emeklerinden dolayı bütün ekibime ve katılığım sağlayan tiyatro severlere teşekkür ediyorum” dedi.


Oyuna gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini de ifade eden Şos, yoğun istek üzerine oyunun tekrar sahneleneceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
7
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    7°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç