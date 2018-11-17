Aday adayı Ateş projelerini anlattı

Kette yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Partiden tek kadın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, “Daha Güzel Bir Van İçin” sloganıyla yapacağı yatırımları ve projelerini açıkladı.

Projelerini sosyal ve ekonomik projeler şeklinde iki başlık altında toplayan iş kadını Asena Türkoğlu Ateş, 2016 yılından bu yana Van'a yatırım yaptığını belirtti. Kapıköy Gümrük Kapısına kurulacak bir serbest bölge için yıllardır çalışmalar yaptığını ifade eden Aday Adayı Ateş, “Van'a kurulacak bir serbest bölge için çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaların her parçası ayrı bir emek istiyor. Bu kapsamda serbest bölgenin kurulması için onay aldım. Bu serbest bölgeyi Özalp yolunda kurmak istiyorum. Bilindiği üzere Van doğumuzun incisidir. Bizim neden ihracatımız olmasın. Tek istediğim şey Van'ın kalkınmasıdır. İş ve istihdam olsun. Biz Türkiye'de bir bebek arabası dahi üretemiyoruz. Bunlar için yola çıktık” dedi.

Amaçlarının üretici bir belediyecilik olduğuna dikkat çeken Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üretim hepimizin desteğiyle olabilir. Üretim olduğu zaman ekonomimiz refah bir seviyeye ulaşır. Van potansiyeli büyük olan bir ilimiz ve bizler de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Temel amacımız üretici bir belediyeciliktir. Tek derdimiz Van için şu an ve gelecekte ne yapabiliriz olmalıdır. Van'ın adını turizm ve ihracatla nasıl duyurabiliriz. Bence bizim konumuz bunlar olmalıdır.”