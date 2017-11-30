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30 Kasım 2017 11:16

Aday öğretmenler kurumsal işleyişi öğreniyor

Van’ın Edremit ilçesinde görev yapan öğretmenler, ‘Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’nda yer alan kurumsal işleyiş kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aday öğretmenler kurumsal işleyişi öğreniyor

30 Kasım 2017 11:16


Aday öğretmenlerin çevreye uyumu, çevreyi inceleme, kurumsal işleyiş ve tanıtımı hakkında bilgi sahibi olmaları yönünde yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında Edremit ilçesinde görev yapan aday öğretmenlere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir program düzenlendi. Çiçeği burnunda aday öğretmenlere hitap eden Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, hayatın her safhasında öğretmenliğin var olduğunu belirterek, öğretmenlerin topluma ışık saçan bir meslek olduğunu söyledi. Öğretmenleri anlatmaya kelimelerin yetersiz kaldığını, zor bir meslek olan öğretmenliğin sanat ve zanaat işi olduğunu belirten Kırekin, “Öğretmenlik bir yetenek işidir. Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin de yeni yeni bilgilere, tecrübelere ihtiyacı vardır. Bizlerde bu süreç çerçevesinde sık sık aday öğretmenlerimizle bir araya gelmeye, bilgi, birikimlerimizi paylaşmaya gayret ediyoruz. Bizim öğretmen olarak görevimiz insan yetiştirmektir. Olumsuz tabuları yıkacak olan sizlersiniz. Çocuklarımız bizim varlık sebebimizdir. Onlara sevgiyi, doğruyu, insanlığı, özgüveni, ahlakı aşılayın. Çocuklar ile aranızdaki iletişim dilini iyi kullanın. Öğretmenlikte etik olan profesyonelliktir. Profesyonellik her şeyin çözümüdür. Öğretmenlerimizin özgüveni bizi mutlu ediyor. Bu anlamda toplum sizlerden çok şey bekliyor” dedi.


Kırekin’in konuşmasının ardından program çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bölüm şefleri, aday öğretmenlere kurumun iş ve işleyişi hakkında bilgiler aktardı.


Programa Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin de katıldı.




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