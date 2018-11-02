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ADEM'den kursiyerler yararına sergi

Van’daki İpekyolu Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından maddi durumu düşük kursiyerler yararına sergi düzenlendi.

Van'daki İpekyolu Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından maddi durumu düşük kursiyerler yararına sergi düzenlendi.


Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen sergide konuşan ADEM Kurs Hocası Zuhal Yılmaz, Aile Destek Merkezi olarak ADEM-1 ve ADEM-2 olmak üzere sergi açtıklarını ifade ederek, “Bu sergiyi maddi durumu iyi olmayan ev hanımlarına destek olmak amacıyla düzenliyoruz. Bu vesileyle onların kurslarımızda mesleği öğrendikten sonra aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz” dedi.


İki gün boyunca süren sergiye Van halkının yoğun katılım sağladığını dile getiren Yılmaz, “400'ün üzerinde kursiyerimize ait el sanatları, boyama, giyim, ahşap ve trikotaj gibi ürünümüz bulunuyor. Özellikle destek olmak amacıyla ev hanımlarımızın sergimize yoğun bir ilgisi var. Ben bu anlamda bizlere destek sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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