Adım-Der’den yardıma muhtaç çocuklar yararına iftar

Her yıl Ramazan ayında iftar sofraları kuran Van Adım-Der, ‘Kardeşçe paylaşalım vakit Ramazan’ sloganıyla yetim ve yardıma muhtaç çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ramazan 2017 çalışmaları kapsamında harekete geçen Adım-Der Van Kadın Kolları, geliri il genelindeki yetim ve yardıma muhtaç çocuklara verilmek üzere iftar yemeği düzenlendi. Bir lokantada gerçekleştirilen iftarda yetim ve ihtiyaç sahibi aileler ile bağışçılar ve gönüllüler bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan Adım-Der İl Başkanı Garip Kızılkaya, Ramazan çalışmaları hakkında kısaca bilgi verdi. Van Adım-Der olarak iftar yemeklerinin yanı sıra yardım amaçlı farklı çalışmalarının da olduğunu kaydeden Kızılkaya , “Bu yılki çalışmalarımıza ‘Kardeşçe paylaşalım vakit Ramazan’ sloganıyla start verdik. Bu kapsamda yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzatmak isteyen hayırseverimiz için paketler hazırladık. Bu yıl bir aile için içerisinde gıda malzemeleri olan bir kumanya paketi ya da bir yetim giydirme paketini 80 TL olarak belirledik. Bunun yanında yine derneğimize yapılacak olan zekat ve bağışları kabul ederek, yardıma muhtaç kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bu anlamda “Kardeşçe paylaşalım, vakit Ramazan” sloganımıza ve bu yardım kampanyalarına destek sunmak isteyen hayırseverlerimiz bağışlarını derneğimizce ulaştırabilirler. Hayırsever kardeşlerimizin yaptığı ve yapacağı bağışların kabul olmasını diliyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Yardımeli Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Huriye Meral Değirmenci’nin yardım derneğinin faaliyetleri hakkında bilgiler aktarması ile devam eden program iftar yemeği ile sona erdi.

Öte yandan gündüz düzenlenen programda bağışçıların desteğiyle 216 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun giydirildiği belirtildi.