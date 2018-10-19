AFAD'dan deprem tatbikatı

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de yapılacak olan deprem tatbikatının son provasını yaptı.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde 7.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki depremle büyük yıkımın yaşandığı Van'da, Deprem Haftası nedeniyle AFAD ekipleri yapacakları tatbikatın hazırlıklarını tamamladı. 23 Ekim'de yapılacak olan tatbikatın son provasını yapan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri; senaryo gereği yıkılan bir binanın enkazından özel eğitimli köpek yardımıyla yaralıyı bulması, araçta sıkışın vatandaşın kurtarılması, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) sızmalara karşı arındırma ve teşhis çalışmalarının provası yapıldı. Polis ve jandarma başta olmak üzere 26 ilgili kurumun görev aldığı prova, gerçeği aratmadı.

Prova sonunda açıklama yapan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar, 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde Van ve Erciş'te yıkıcı bir deprem yaşadıklarını anımsatarak, bu depremin ardından devletin ve hükümetin yaptığı çalışmalar ve sunulan hizmetler sayesinde yaraların kısa sürede sarıldığını söyledi. Van'da önce çadır kentlerin, ardından konteyner kentlerin oluşturulduğunu dile getiren Uçar, 9 ay gibi kısa bir süre sonra kalıcı konutlara vatandaşların yerleştirilerek sıkıntıların büyük ölçüde giderildiğini kaydetti. Yapılan çalışmalar neticesinde adeta yeni bir şehir inşa edildiğini vurgulayan Uçar, “Şu anda ilimizdeki herhangi bir mahalle veya geneline baktığımız zaman depremin izlerine rastlayabileceğimiz bir emare yok. Bu anlamda hükümetimizin ve devletimizin ciddi yatırımları var” dedi.

Depreme hazırlık aşamasında eğitim ve tatbikatlarının sürekli devam ettiğini ifade eden Uçar, “Öncelikle eğitim camiasındaki minik çocuklarımıza, öğrencilerimize deprem farkındalığı aşılamak adına deprem, yangın, ilkyardım ve tahliye gibi konularda bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında zaman zaman tatbikatlarımız da sürmektedir” ifadelerini kullandı.

23 Ekim'de bir anma programı düzenleyeceklerini ve burada bir tatbikat gerçekleştireceklerini dile getiren Uçar, “Biz 23 Ekim günü bir anma programı düzenleyeceğiz. Anma etkinliğinin ardından hemen sürece katkı sunma adına ‘AYDES' dediğimiz AFAD Yönetim ve Karar Destek Sistemimiz var. Bütün kurum ve kuruluşların koordinasyon ve entegrasyon kapsamında bütün veri girişleri ve iletişimin sağlanabileceği bir bilişim sistemi. Bu bilişim sistemini çalıştırıp, kurum ve kuruluşlar arasındaki diyalogumuzu bu şekilde test edeceğiz. Buna masa başı tatbikatı diyoruz. Ardından da saha tatbikatını gerçekleştireceğiz. Saha tatbikatında 6.0'lik bir depremde 26 hizmet grubu çalışanımız görev alacaktır. Bugün o tatbikatın son provası yapıldı. Hazırlıklar anlamında bir sıkıntımız yok. Personellerimiz profesyonelce eğitilmiş, donatılmış ve kendi işinin ehli durumunda. Araç gereç konusunda da hükümetimizin sağladığı imkanlarla hiçbir sıkıntımız yok. Allah nasip ederse tatbikatımızı güzel bir şekilde icra ederek, olası afet durumlarına ne kadar hazır olduğumuzu göstermiş olacağız” şeklinde konuştu.