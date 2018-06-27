AFAD’dan Elite World personeline eğitim

AFAD ekipleri, Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel personeline ‘yangın, deprem ve acil durum farkındalık’ konularında eğitim verdi. Otel bahçesinde gerçekleştirilen eğitim sonrasında bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel müdürü Oktay Aksoy, kentin deprem riski altında olduğunu belirterek, otel adına gerekli tedbirlerin alındığını ve alınmaya da devam edildiğini söyledi. Otelde sürekli konaklayan misafirlerin olduğunu belirten Aksoy, "Deprem anında nasıl kaçabilirim? Nasıl tahliye edebilirim? Konularının değerlendirilmesi gerekir. Afetin ne zaman, nerede, ne şekilde olacağı belli değil. İnsanlarda sadece kalıcı olan, onun korkusu. Deprem bizim için bir kader. Bununla yüzleştik yüzleşeceğiz. Bu anlamda otel personelleri ise, her biri kendi sorumlu oldukları birimlerde olası bir durumla karşılaştıklarında ne yapacakları konusunda bilgi sahibi oldular. Ben bu anlamda bu kadar önemli bir konuda eğitim verdikleri için AFAD yetkililerine teşekkür ederim” dedi.