Afganistanlı şahısların çantasında 11,5 kilo esrar ele geçirildi

Gevaş ilçesine bağlı Dövecik Mahallesi'nde, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında yaya olarak hareket eden 75 Afganistan, 56 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere 133 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı. 4 Afganistanlıya ait çanta içerisine gizlenmiş 11 kilo 529 gram reçine esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Afganistan uyruklu 4 şahıs gözaltına alınırken, diğer yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.