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04 Aralık 2017 12:18

Ağaç dallarının arasında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonun kasasında yapılan aramada ağaç dalları arasında saklanmış 40 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağaç dallarının arasında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

04 Aralık 2017 12:18


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Gevaş ilçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce Gevaş ilçesi Hişet Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelendikleri 65 plaka sayılı kamyonu durdurup arama yapıldı. Yapılan aramada zulalanmış toplam 40 bin 250 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen N.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.Ş. isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.




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