AGD Van Şubesinden yaz etkinlikleri

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Ortaokullar Komisyonu Başkanı Kadir Kaya, "Ortaokullar komisyonu olarak gençlerimiz bir yıl boyunca yoğun bir eğitim öğretim dönemi geçirdi. Bu dönemde ödevlerle, yazılı ve sözlü sınavlarla dolu bir zaman geçirdiler. Yoruldular, alın teri döktüler, belki de velilerin haberi olmadan strese girdiler. İşte tüm bu yorgunluğu atacak dolu dolu bir yaz etkiliği programını başlatıyoruz. Ramazan Bayramı’ndan hemen sonra 3 Temmuz itibariyle başlayacak olan yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirmek için çalışmalar başlattık. Kız öğrencilere de ayrı program yapılacaktır. İlköğretim ve ortaokul öğrencilerimizin yaz tatilini fırsata dönüştürmeleri için AGD olarak temel sloganımızı ‘Hem Eğlen Hem de Öğren, Yaz Bizimle Bir Başka Güzel’ olarak belirledik. Bu bağlamda çocuklarımız sıkılmadan bunalmadan hem milli ve manevi eğitim çalışmalarına ağırlık vereceğiz hem de sosyal kültürel ve sportif faaliyetler ile çocuklarımıza doya doya bir yaz geçirmelerine fırsat vereceğiz. Özellikle çocukların en çok yapmak istedikleri halı saha turnuvaları, yüzme etkinlikleri, aquapark etkinliği, piknik, masa tenisi, satranç turnuvaları ile çocuklarımız doya doya eğlenecekler. Yaz etkinlikleri programımız ile çocuklarımız siyeri nebi, Kur’an-ı Kerim, ilmihal, adab-ı muaşaret ve temel İslami bilgiler konusunda yapılan etkinlikler ile kalıcı bir öğrenme imkanına sahip olacaklar. Tüm bu programlara katılmak için yapmanız gereken, afiş üzerinde belirtilen numarayı çevirip kaydınızı yaptırmanız. Kursa kayıt yaptıran herkesi sürpriz hediyeler bekliyor, bu fırsatı kaçırmayınız. Tüm ilçe merkezlerinde yapılması planlandığı için yer ve ulaşım sıkıntısı da yaşanmayacağı için haydin çocuklar bu yaz bizim ile bir başka güzel olacak diyor ve tüm ilköğretim ve ortaokul öğrencilerini yaz etkinlikleri programımıza davet ediyoruz" dedi.