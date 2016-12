AGD’den Mekke’nin Fethi programına davet

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi, Mekke’nin Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle Van’da bir kutlama programı düzenleyecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan AGD Van Şube Başkanı Şeref Akbulut, sıkıntılı günler geçirdiğimiz şu zaman diliminde yaşananların dünyanın adil bir sisteme ve İslam birliğine ne kadar çok ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Akbulut, “Bu sebeple işbirlikçi Emperyalist ülkelerin ve Siyonist İsrail’in her fırsatta ülkemizi karıştırmak ve milletimizi birbirine düşürmek için fırsat kolladığı, ajanlarının şehirlerimizde cirit attığı şu günlerde birlik ve beraberliğe, milli fikirlere ve milli bir duruşa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bunun için Mekke’nin Fethi programları bir fırsattır. Noel yerine fetih programında buluşalım. Tüm insanlık için gönüllerimizi açalım, fetih müjdesi ile alem-i İslam ve 7 milyar insanın tamamen ezilmeden, sömürülmeden, insanca bir hayat sürdürebilmeleri için adil bir dünya düzenin kilometre taşlarını yerleştirelim. Zira her 6 saniyede bir çocuğun açlık nedeniyle öldüğü, 840 milyon insanın her gece aç yattığı, 1 milyar 250 milyon insanın içme suyundan mahrum olduğu, 2 milyar insanın yoksulluk sınırının altında yaşadığı bir dünyada, yeni fetihlerin temiz beyinlerde ve yüreklerde sevgiye, merhamete ve adalete giden yolları açmasını ümit ediyoruz” dedi.

Yılbaşı eğlenceleri ile toplumsal çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun ve duyarsızlığın tavan yaptığı bir zaman diliminde, Anadolu gençlik erlerinin Mekke’nin Fethi kutlamalarının asil bir duruşun ifadesi olduğunu kaydeden Akbulut, “Bu sebepten dolayı Anadolu Gençlik Derneği Van Şubesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm ülkede eşzamanlı olarak 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.30’da Semaver Kavşağı civarında bulunan Sultan Sarayı’nda bu ruhu tekrar yaşamak üzere ‘Mekke’nin Fethi’ programımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Van’da 5 bin öğrencinin katıldığı Siyer-i Nebi ödüllerinin verileceği programa tüm halkımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.