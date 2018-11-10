AHBAP gönüllüleri basınla bir araya geldi

Haluk Levent'in kurucusu olarak bilinen Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Van İl Temsilcisi Perihan Dost, dernek gönüllüleri ile birlikte basınla bir araya geldi.

Bir kahvaltı salonunda düzenlenen programda konuşan AHBAP Van İl Temsilcisi Perihan Dost, AHBAP'ın kuruluşu ile ilgili açıklamalarda bulundu. AHBAP'ın Nisan 2017 yılında kurulduğunu ifade eden Dost, Van İl Temsilciliğinin ise Mayıs 2017'de 6 kişi ile kurulduğunu söyledi. Haluk Levent'in Çatak konserinin ardından aktif olarak etkinliklerine başladıklarını dile getiren Dost, “Kurullarımız olmadığı için ilk etapta iftar programlarına katıldık. Ardından maddi durumu iyi olmayan aileleri tespit ederek, onlarla aynı sofraya oturduk. Dertlerini dinledik, sıkıntılarını paylaştık. Amacımız o insanların eksikliklerini, sorunlarını tespit etmek ve onlara yardımcı olmaktı. İlk etapta 6 kişi ile başladığımız bu dernekte şu an itibariyle 85 üyemiz bulunuyor” dedi.

AHBAP'ın 61 ilde temsilciliklerinin olduğunu belirten Dost, “AHBAP, resmileştikten sonra yardımlaşma, insanlık, üniversite, ağ, biltek ve medya gibi kurullara dağıldık. Bu kurullarımızın her birine bir temsilcilik verildi ve bunlarla beraber yolumuza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı daha çok sosyal medya üzerinden yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

AHBAP olarak genel amaçlarının insanlarda farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizen Dost, “Asıl amacımız sevgi yolunda iyilik yapıp ama iyiliğimizi yaptığımız sıra farkındalık oluşturmaktır. Kadına şiddet, dar gelirli ailelere yardım, öğrencilere burs, veya engellilere yardım noktasında zaten kalıcı olarak bunu halledemiyoruz. Buna gücümüz de yetmiyor ama bizim burada en önemli amacımız farkındalık oluşturmaktır. Eğer biz bunu yapabiliyorsak sizler de yapabilirsiniz demektir. Buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu yardımları yaparken de gerekli kurumlardan fikir alıyoruz” diye konuştu.

Her yıl yaklaşık 150 öğrenciye burs vermenin yanında yoksul aileler ve engellilere yardımda bulunduklarını, özellikle köy okullarında okuyan öğrencilere giyim ve kırtasiye desteğinde bulunduklarını da dile getiren Dost, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların yanında AHBAP olarak çevreye çok önem veriyoruz. Bu konuda birçok etkinlik yaptık. Dernek olarak sadece kaynak noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Kesinlikle yardımları nakdi olarak almıyor veya vermiyoruz. Kişilerin ihtiyacını sponsor olan bireye anlatıyoruz, birey de o ihtiyacı alıp bize teslim ediyor biz de onu ihtiyacı olan kişiye takdim ediyoruz. Bu noktada şimdiye kadar bizden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Van halkı bu konuda çok aşırı duyarlılığa sahip.”

AHBAP'ın siyasetten, dilden, dinden ırak bir şekilde devam ettiğini ifade eden Dost, “Aramızda her partiye sempati duyan arkadaşlarımız vardır ama bir araya geldiğimizde siyaseti unutuyoruz. Ya da dilimizi bir tarafa bırakıyoruz. Siyasetten uzak, tamamen il gönüllülerin bir araya gelip farkındalık adına yaptığı etkinliklerden oluşan bir platform. Çünkü iyilik yapmak her zaman insana güzel şeyler katıyor. Bu anlamda AHBAP olmak isteyenleri aramıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Program soru-cevap bölümü ile sona erdi.