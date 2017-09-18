Ahilik Haftası kutlamaları

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle devam etti. Daha sonra Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir, esnafın her zaman devletinin yanında olduğunu vurguladı. Konuşmalarında 15 Temmuz’da şehit olan esnafa Allah’tan rahmet dileyen Aydemir, tüm esnafın bayramını kutladı.

Yılın esnafı, yılın kalfası ve yılın çırağı seçilenlere plaketlerinin verilmesi ile süren program, şed kuşamaya merasimiyle sona erdi.

Programa Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, bazı kurum amirleri, oda başkanları ve esnaf katıldı.