Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:00

Ahilik Haftası kutlamaları

Van’da, ’Ahilik Haftası’ düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Ahilik Haftası kutlamaları

18 Eylül 2017 14:00


Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle devam etti. Daha sonra Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir, esnafın her zaman devletinin yanında olduğunu vurguladı. Konuşmalarında 15 Temmuz’da şehit olan esnafa Allah’tan rahmet dileyen Aydemir, tüm esnafın bayramını kutladı.


Yılın esnafı, yılın kalfası ve yılın çırağı seçilenlere plaketlerinin verilmesi ile süren program, şed kuşamaya merasimiyle sona erdi.


Programa Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, bazı kurum amirleri, oda başkanları ve esnaf katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç