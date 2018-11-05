Ahırdan kaçan dana sulama kanalına düştü

Van'ın Erciş ilçesinde ahırdan kaçan dana sulama amaçlı kullanılan kanala düştü.

Olay, Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşa ait ahırdan kaçan büyükbaş hayvan, sulama amaçlı kullanılan kanala düştü. Kendi imkanlarıyla kanala düşen danayı kurtaramayan vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hayvanın düştüğü kanalda çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, iş makinelerinin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu hayvanı bulunduğu kanaldan çıkardı.