AK Parti 1. Sıra Van Milletvekili adayı Gülaçar oyunu kullandı

Sıra Van Milletvekili adayı Osman Nuri Gülaçar ve eşi Necla Gülaçar, İpekyolu ilçesi Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oylarını kullandı.

Sabah saatlerinden itibaren Bostaniçi, Şerefiye, Yeni Mahalle, Karşıyaka, Alipaşa, Seyit Fehim Arvasi ve birçok mahalledeki okullara ziyaretlerde bulunan Gülaçar, eşi Necla Gülaçar ile birlikte oyunu Mehmet Erdemoğlu Lisesinde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Gülaçar, “Seçim sonuçlarının başta şehrimiz, ülkemiz ve ümmet adına hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye için hakikaten bir kader seçimi olduğunu hem sahadan, hem de ülkemizin dört bir yanından müşahade ediyoruz. Fakat bu seçimin sadece bizim için değil bütün bir dünya için ne derece önemli olduğunu tüm dünya medyasından takip edebiliyorsunuz. Bütün bir ümmet coğrafyası duasıyla destek olurken, ümmete ve ülkemize göz dikmiş müstekbirler de heyecanla akşamki seçim sonuçlarını bekliyor. Onlar bütün imkanlarını kullanıyorlar. Sermaye güçlerini, medya güçlerini, tüm manüplasyon araçlarını kullanıyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Mazlumun duası onların tüm silahlarından daha güçlüdür. Rabbim hakkımızda hayır olarak neyi dilemişse onu nasip etsin. Hemşehrilerimizin güven içinde oy kullanması, özgürce oy kullanması bizim için hayati önem arz etmektedir. Lütfen en ufak sıkıntıda yetkililere sandığınız ile ilgili bilgi verin. Bu seçimin memleketimize huzur, güven, refah ve esenlik getirmesini dilerim” şeklinde konuştu.