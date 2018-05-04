AK Parti Aday Aday Şabu’dan ilçe ziyaretleri

27. dönem AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı Nayif Şabu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile Başkale, Gürpınar ve Gevaş ilçe başkanlıklarıyla Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan’ı ziyaret eden Şabu, “Çok uzun yıllar davamız uğruna hiçbir zorluğa karşı boyun eğmeden dik duruşumuzla, Allah’a hamd olsun davamızın bu onurlu mücadelesini verdik. Siyasete çok genç yaşlarda Milli Selamet Partisinden mahalle temsilciliği ile başladım. Kademe kademe, basamak basamak bu işin içinden yoğrularak geldim. Çalışmalarımı halis niyetlerle memleketime bir şeyler kazandırma çabası ve gayreti içindeyim. Gayretli çalışmalarım ve siyaseti çok iyi bildiğim için dava büyüklerim tarafından hep görevlendirildim. Teşkilatçılığı çok iyi bilirim. Doğru çalışan teşkilatlar ve halkın tavsiyelerine de kulak vererek hep başarılı olmuştur. Hepimizin ortak çaba ve gayreti şüphesiz AK Partinin onurlu davasıdır. Hiç şüphesiz güçlü teşkilatlarımızla güçlü ak kadroları kurarak tekrar tarih yazacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi çok daha fazla büyütmekte kararlı olan AK Parti iktidarımız, büyümenin önündeki engelleri de yok etmekte ısrarcıdır. Bundan dolayı milletimiz 24 Haziran 2018 Pazar günü 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüyen büyük ve güçlü Türkiye’nin yolunu açacaktır. 24 Haziran 2018 günü gerçekleşecek seçimin ülkemize, milletimize, devletimize ve Van’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.