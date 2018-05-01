AK Parti Aday Adayı Şabu, basınla buluştu

Bir kahvaltı salonunda kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Naif Şabu, makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu belirtti. Asıl önemli olan topluma hizmet etmek olduğunu ifade eden Şabu, “Her bir arkadaşımız siyasete adımını atarken mutlaka bir takım beklentileri, plan ve projeleri vardır. Bazı arkadaşlarımız milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanı oluyor. Aslında bunların hepsini de zamanla elde etmek mümkündür. Benim kanaatime göre bunlar çok da önemli değildir. Önemli olan o görevin hakkını verebilmektir. O görevde ise topluma ve memlekete faydalı hizmetler üretebilmektir. Diğer taraftan da bir insanın milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanı olması kendisine büyük bir yüktür” dedi.

Makam ve mevkilerin insanı yüceltmediğini dile getiren Şabu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanı yücelten şey memlekete faydalı hizmetler yaptıktan sonra, toplumun kendisine ettiği dualardır. 38 yıllık siyasi hayatımda hiçbir zaman kendi isteğimle bir görevi talep etmedim. Bizim düsturumuza göre görev istenmez verilir. Bugüne kadar da hep böyle oldu. Bu kapsamda hangi arkadaşımız aday olacaksa inşallah kendisi hakkında hayırlısı olur.”