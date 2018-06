AK Parti Adayı Kartal’a kurbanlı karşılama

Dönem Van Milletvekili Adayı İrfan Kartal ve Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, seçim çalışmaları kapsamında gittikleri her mahallede kesilen kurbanlar eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılanıyor.

Yoğun bir tempo ile 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri kampanyasını yürüten AK Parti Van 2. Sıra Milletvekili Adayı İrfan Kartal, kendisine eşlik eden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ile gün boyunca Tuşba ilçesinin merkezde uzak mahallerinden olan Kozluca, Yalnızağaç, Gendelova, Çomaklı, Gölyazi, Çobanoğlu ve Güveçli mahallelerini ziyaret ettiler. Kartal ve Özgökçe’nin mensubu oldukları Brukan Aşireti’nin kanaat önderleri ve ileri gelenlerinin de eşlik ettiği seçim çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Büyük bir araç konvoyu eşliğinde mahalleleri tek tek ziyaret eden Kartal ve Özgökçe’yi ev hanımlarının da aralarında bulunduğu genç, yaşlı mahalle sakinleri ve partililer tarafından büyük bir coşku ile karşılandılar. Türk siyasi tarihinde benzerine az rastlanan bir davranış gösteren Tuşbalılar, kendilerini ziyarete gelen milletvekili adayı ile belediye başkanını kurban keserek karşıladılar.

Çomaklı ve Gölyazı mahallelerinde kurbanlar kesilerek karşılanan Kartal ve Başkan Özgökçe, 24 Haziran’a kadar gezmedik kapı, tutulmadık ve sıkılmadık el bırakmayacaklarını ifade ettiler. Her tutulan el kalbe giden bir yol olduğunu söyleyen Kartal, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin Van, bölgemiz ve Türkiye için son derece önemlidir. İnşallah birlik, beraberlik ve bütünlük içinde çalıştığımızda kentimizi daha güzel, daha modern hizmetlerle tanıştıracağız. Van’ı marka bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu.

Ev ev gezerek 4 yılda hayata geçirilen çalışmaları ve yapılacak mega projeleri herkese anlatacaklarını söyleyen Başkan Özgökçe ise, projelerinin adının ‘Birlik’ projesi olduğunu kaydetti. Başkan Özgökçe, “Bu birlik projesidir. Bir olma projesidir, akrabalarımızla bir olma projesidir. Allah’a şükürler olsun gittiğimiz her mahallemizde akrabalarımızı birlik içinde görüyoruz. Bu birlik ve beraberlik içinde Van’ın geleceği için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Biz Vakit Türkiye Vakti, Vakit Van Vakti, Vakit Tuşba Vakti diyoruz” ifadelerini kullandı.

Gittikleri her mahallede kurbanlar kesilerek karşılamalarının kendileri çok etkilediğini de dile getiren Başkan Özgökçe, “Allah’a şükürler olsun gittiğimiz her mahallemizde akrabalarımızdan, komşularımızda ve tüm Tuşbalılardan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Van adaylarına çok büyük destek, çok büyük coşku ve heyecan gördük. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile bizleri karşıladılar. Çomaklı ve Gölyazı mahallelerimizin her birinde birden fazla kurban keserek bizleri karşıladılar. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbeti bozmasın” şeklinde konuştu.