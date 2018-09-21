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Ak Parti ailesinin mutlu günü

AK Parti Van İl Teşkilatı yönetim kurulu üyesi ve İnsan Haklarından sorumlu başkan yardımcısı Avukat Abdulsamed Göl önceki gün hayatını Nur Yeke ile birleştirerek dünya evine adım attı.


Önceki gün özel bir düğün salonunda yapılan mevlitli düğüne Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetiminin yanı sıra Ak Parti Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile çok sayıda davetli katıldı. Damat ve gelinin nikahını Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe kıyarken, nikah şahitliğini ise Kayhan Türkmenoğlu, Çağatay Akyol, Murat Yeke, Mustafa Yeke yaptı. Düğünün nikah şahidi Kayhan Türkmenoğlu yaptığı mini bir anketle nikah cüzdanını gelin Nur Yeke' ye teslim ederek çifte mutluluklar diledi. Düğün davetlilerin damat ve gelinle bol bol çektikleri hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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