İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ak Parti Erciş Kadın Kolları Başkanlığı ‘Han Otağı' kurdu

AK Parti Erciş Kadın Kolları Başkanı Dürdane Şahin, ilçede kadınlara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ‘Han Otağı’ kurduklarını söyledi.

AK Parti Erciş Kadın Kolları Başkanı Dürdane Şahin, ilçede kadınlara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ‘Han Otağı' kurduklarını söyledi.


Şahin, ilçeye bağlı merkez mahalle ve diğer mahallelerde çalışma yaptıklarını söyledi. Kadınların sorunlarını dinleyip buna yönelik çözüm aradıklarını belirten Şahin, "Elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Kadınlarımız için çat kapı ziyaretlerimiz olmaktadır. 24 Haziran seçimi sürecinde 8 bin kapı çaldık, 400'ün üzerinde esnaf ziyaretimiz gerçekleşti. KOSGEB belgesi olan kadınlarımıza proje aşamasında yardımcı olmaya, yönlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi ak kadınlar olarak muhabbet çadırımızı, Van Yolu Caddesi'nde kurduk. Tüm Ercişli kardeşlerimizi bekliyoruz. Han otağımızda kadınlarımızın sıkıntılarını dinleyeceğiz, sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız. Bizim kadınlarımız emekçi kadınlardır. Bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Aynı zamanda her mahalleye bir çadır kuracağız. Buralarda da arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Otağımız 40 gün süre ile kurulu kalacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Otağımız 09.00 ile 17.00 arası açık olacak, haftanın 6 günü hizmet verecek. Kardeşlerimize, Ercişli kadınlarımıza 25 kişilik bir ekiple hizmet vereceğiz. Bunun yanı sıra çok sayıda gönüllü grubumuz var. Onlar da bizi yalnız bırakmıyor'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.