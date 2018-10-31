Ak Parti Erciş Kadın Kolları Başkanlığı ‘Han Otağı' kurdu

AK Parti Erciş Kadın Kolları Başkanı Dürdane Şahin, ilçede kadınlara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ‘Han Otağı' kurduklarını söyledi.

Şahin, ilçeye bağlı merkez mahalle ve diğer mahallelerde çalışma yaptıklarını söyledi. Kadınların sorunlarını dinleyip buna yönelik çözüm aradıklarını belirten Şahin, "Elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Kadınlarımız için çat kapı ziyaretlerimiz olmaktadır. 24 Haziran seçimi sürecinde 8 bin kapı çaldık, 400'ün üzerinde esnaf ziyaretimiz gerçekleşti. KOSGEB belgesi olan kadınlarımıza proje aşamasında yardımcı olmaya, yönlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi ak kadınlar olarak muhabbet çadırımızı, Van Yolu Caddesi'nde kurduk. Tüm Ercişli kardeşlerimizi bekliyoruz. Han otağımızda kadınlarımızın sıkıntılarını dinleyeceğiz, sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız. Bizim kadınlarımız emekçi kadınlardır. Bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Aynı zamanda her mahalleye bir çadır kuracağız. Buralarda da arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Otağımız 40 gün süre ile kurulu kalacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Otağımız 09.00 ile 17.00 arası açık olacak, haftanın 6 günü hizmet verecek. Kardeşlerimize, Ercişli kadınlarımıza 25 kişilik bir ekiple hizmet vereceğiz. Bunun yanı sıra çok sayıda gönüllü grubumuz var. Onlar da bizi yalnız bırakmıyor'' dedi.