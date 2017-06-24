AK Parti gazetecilerle iftarda bir araya geldi

Double Tree BY Hilton Van Oteli’nde il teşkilatı ile birlikte kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Soğanda, Ramazan ayı boyunca yaptıkları çalışmalara değindi. AK Parti teşkilatı olarak sürekli alanlarda, halkla bir arada olduklarını ifade eden Soğanda, “Teşkilat olarak Ramazan ayı boyunca elimizden geldiğince halkımızla birlikte olduk. Onların dertlerini dinledik, sıkıntılarına ortak olduk. İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 36 bin kupon ve paket dağıtımını gerçekleştirdik. 28 bin aileye ulaştık ve bu sürecimiz bayramdan sonrada devam edecek. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Soğanda, “AK Parti icraatlarının ülkemize, bölgemize ve ilimize daha çok gelmesi açısında birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Eski teşkilatlarımız, meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızın yanında özellikle halkın her kesimiyle basın mensupları, kanaat önderleri, STK temsilcileriyle birlikte omuz omuza vererek memleketimizi daha ileriye götürmenin yollarını aramalıyız. Bu çerçevede bizler elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu duygularla bayramın bölgemizdeki, orta doğudaki ve dünyadaki kardeşliğin uyanışına vesile olmasını diliyor, İslam aleminin Ramazan Bayramını, bayramların ruhuna uygun bir şekilde barış ve huzur içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.